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В России ужесточаются штрафы за нарушения на митингах

Новости. Общество
21:05, 17 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.

Документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Предусматривается повышение размеров штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также закон устанавливает, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Перечисление денежных средств и передача имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч.

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Комментарии

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2021-02-17 21:24:18
Как же педриоты боятся народа. Не оставляют выбора.
кир
2021-02-17 21:16:40
Давно пора. Штрафы следует увеличить.
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