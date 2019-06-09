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Новости. Общество
17:40, 09 Июня 2019
фото: ТАСС / Михаил Рогозин

В России ужесточили наказание за кражу электричества

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В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

Соответствующий закон вступил в силу 9 июня, пишет издание "РИА Новости".

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
 
Внесение данных изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство России обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.

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