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В России ужесточили правила продажи табака

Новости. Общество
20:40, 28 Января 2021
фото: pxhere.com
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В четверг вступили в силу поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года.

Россияне больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах (или — если в населенном пункте они отсутствуют — на других торговых объектах, а также в автолавках). Теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещена.

Производители подготовились к изменениям. На прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось, что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко подтвердил, что это связано со вступлением в силу нового запрета.

"С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции", — пояснил он РИА Новости.

 

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова сообщила, что компания прекращает онлайн-продажи жидкостей для электронных сигарет myblu в соответствии с требованиями закона.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторое сокращение продаж: потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе", — добавила собеседница агентства.

Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев, в свою очередь, отметил, что с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет. "Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор", — сообщил он.

По словам Сергеева, продукция компании представлена в рознице по всей стране, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления.

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