В России вдвое выросла доля некачественных товаров для детей

Больше всего претензий у Роспотребнадзора к детской одежде и обуви.

Как рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре, объем продукции для детей и подростков, которая не соответствует требованиям техрегламентов, за последние семь лет увеличился в два раза. В 2013 году из проверенных товаров этой категории (одежда, обувь, посуда, коляски и т.д.) 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — уже 10,3%.

Доля игрушек, не соответствующих нормативным требованиям, в прошлом году составила 7,3%, а в 2013-м — 6,8%. На импортные товары в общем объеме забракованной продукции пришлось в среднем 40%.

Наибольшее количество нарушений служба зафиксировала в таких категориях, как обувь для детей и подростков, трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи. Максимум замечаний — к маркировке товаров: на товарах не было бирок, а также других признаков идентификации, например, информации о стране происхождения. Также были найдены несоответствия физико-механическим, санитарно-гигиеническим требованиям (например, замечания к воздухопроницаемости одежды, ее способности накапливать и удерживать влагу) и др.

"С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности. Мы рассчитываем, что ее введение резко сократит оборот небезопасной продукции для детей", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Правительство России уже утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров до 2024 года, в нем большинство ведомств предлагают расширить перечень детских товаров, подлежащих обязательной маркировке идентификационными знаками.