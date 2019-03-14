В России впервые оценили стоимость всех полезных ископаемых в стране

Стоимость всех полезных ископаемых в стране, в том числе нефти и газа, впервые оценило министерство природных ресурсов и экологии.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на РБК, первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет ежегодно актуализироваться. При подсчете использовался следующий подход. Оценивались участки недр, на которые выдана лицензия на пользование и по которым имеются утвержденный технический проект и иная проектная документация. Далее выводился доход, который может быть получен в результате эксплуатации ресурсов.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, газа - 11,3 трлн, коксующегося угля - почти 2 трлн рублей.

Запасы железной руды оценены в 808 млрд рублей, алмазов - в 505 млрд и золота - в 480 млрд рублей.