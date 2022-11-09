В России вскрыли обманную схему уклонения от налогов в сфере общепита

В ходе расследования определена теневая схема перевода и обналичивания прибыли заведений

Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и Центробанк вскрыли работу крупной теневой площадки, с помощью которой заведения общепита могли скрывать доходы и уклоняться от налогов. Как сообщает РБК, рестораны и кафе могли подключиться к схеме с подменными кассами и терминалами для карт, а затем обналичить деньги через другие организации.

По мошеннической схеме платеж от клиента проводили через терминал, который не принадлежит ресторану. В схеме были задействованы несколько организаций и кредитных компаний. Платеж проходил через три и более банка, а на одном из этапов безналичные деньги от ресторанов и кафе обналичивали.

Преступная схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам неофициальную заработную плату и тем самым уходить от зарплатных налогов и сборов. По данным финансовой разведки, схема могла быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием противозаконных доходов.