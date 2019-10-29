В России введены налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль.

Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября, сообщает "Парламентская газета".

Документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Из Налогового Кодекса исключены понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства". Установлено, что при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде платы, вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.

От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества. Не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. Устанавливается, что закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.