В России ввели ограничение на вывоз топлива за границу

Правительство страны временно ограничило вывод бензина и дизеля.

Как пишет ТАСС, правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

По оценке кабмина, временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей».

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.