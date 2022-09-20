В России вводят универсальное пособие для семей с низким доходом

С 1 января 2023 года в стране введут универсальное пособие, объединяющее ряд мер социальной защиты.

Правительство России вводит с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг. Его слова приводит агентство ТАСС.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — сказал премьер.

Он напомнил, что сейчас оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины, могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан, возраста ребенка.