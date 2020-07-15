В России выявлено 752 797 случаев заражения коронавирусом

Статистические данные о заболеваемости COVID-19 на 16 июля в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 428 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Общее число заболевших коронавирусом в России за все время пандемии составило 752 797 человек.

Выздоровели за время пандемии 531 692, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 443 человека.

Летальных случаев за все время: 11 937, за последние сутки подтверждено 167 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 24 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 298 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 июля остаются 273 267 человек.