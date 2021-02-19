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В России выявлены первые случаи заражения новым вирусом птичьего гриппа

Новости. Общество
15:19, 20 Февраля 2021
фото: © Imag.one
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Вирус обнаружен у нескольких сотрудников птицефабрики на юге страны.

В России выявлены первые случаи инфицирования людей новым вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Как сообщил ТАСС, заразившимися оказались семеро сотрудников птицефабрики на юге страны, где в декабре прошлого года произошла вспышка заболевания среди поголовья птиц.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро", - цитирует ТАСС главного санитарного врача России.

Как отметила Попова, случаи передачи нового вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не выявлены. Но, как отметила глава Роспотребнадзора, время покажет, насколько быстро мутации позволят вирусу преодолеть этот барьер.

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