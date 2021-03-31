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В России вырастет МРОТ

Новости. Общество
21:05, 31 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В правительстве рассказали, как в следующие два года будет расти минимальный размер оплаты труда.

Как передает агентство "Интерфакс", вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о росте минимального размера заработной платы в следующие два года. В 2022 году рост составит 4,7%, в 2023-м – 5,8%.

"Предусмотрели в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение МРОТ на 4,7 и 5,8%. Это пока предварительные цифры, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике", - сказала Голикова на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021-2023 годы.

На 2021 год МРОТ в России составляет 12 792 рубля (в 2020 году - 12 130 рублей). Получается, что в 2022 году он составит 13393 рубля, а в 2023 году – 14170 рублей.

 

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