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В России взлетела цена салата оливье

Новости. Общество
19:40, 25 Декабря 2020
фото: pxhere.com / MariaPolna
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Цена салата оливье взлетела на 6,8 процента в 2020 году, что выше уровня инфляции.

Об этом в эфире RTVI сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на основании расчетов по методике "индекса оливье", передает Лента.ру. Глава регулятора призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо.

Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту. Для него нужны 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного горошка, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, а также 100 граммов лука и 200 граммов майонеза. По словам Набиуллиной, за год ингредиенты для салата подорожали с 326 рублей до 348 рублей.

По прогнозу регулятора, по итогам года инфляция не превысит 4,9 процента. По состоянию на 21 декабря индикатор находился на уровне 4,8 процента.

Ранее сообщалось, что драйвером роста цены оливье стали картофель и морковь, которые подорожали на 29 и 24 процента. Цены на яйца и майонез прибавили по девять процентов, репчатый лук подорожал на 5 процентов, свидетельствуют данные Росстата.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-25 20:12:31
Хорошо, что занозу санитары на выходные не отпускают. Сам в шоке :)
User
2020-12-25 20:08:22
Срочно доложите в бункер, что на оливье цену не заморозили.
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