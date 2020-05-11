Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

На 12 мая в России зарегистрировано 232243 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10899, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 11 656 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 107 человек. Всего умерли 2116 зараженных.

Всего выздоровели – 43512 человек (+3711за сутки).

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался первый пациент, больной Covid-19.