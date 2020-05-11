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Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Новости. Общество
10:53, 12 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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На 12 мая в России зарегистрировано 232243 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10899,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 11 656 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 107 человек. Всего умерли 2116 зараженных.

Всего выздоровели – 43512 человек (+3711за сутки).

Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался первый пациент, больной Covid-19.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег
2020-05-12 12:39:16
Догнать, перегнать и в ухо насс...!"
Ded
2020-05-12 12:08:41
Интересно: это еще рывок, или уже прорыв?!
новый
2020-05-12 11:26:25
Масковская либероидная диаспора подкинула местечковым протестунам новое словечко "бункер". Теперь пихают его везде. Про печенегов уже забыли, убогие ? :)
Иван +
2020-05-12 11:15:53
Вчера были на третьем . Так , если с бункера " лечить " народ обещаниями и ничего не делать в стране , так и будет .
Гость
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