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В России за сутки более 18 тысяч человек заболели COVID-19 и почти столько же выздоровели

Новости. Общество
15:02, 04 Сентября 2021
фото: © Илья Тимин / «Столица на Онего»

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Всего с начала пандемии число заболевших приближается к 7 миллионам человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 сентября за сутки в России выявлено 18 780 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 402 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 993 954 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 255 475.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 737 человек.

За этот же период скончались 796 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 186 407.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 446 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 сентября остаются 1 175 636 человек.

Напомним, в Карелии за сутки подтверждены еще четыре смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 791 человека.

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