В России за сутки коронавирусом заразились еще 24 150 человек

За время пандемии в России зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в стране выявлено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сегодня сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 847 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 618 882.

За сутки подтверждено 504 летальных исхода с коронавирусом. Всего жертвами инфекции в России стали 58 506 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 91,6 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 149 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 января остаются 656 166 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 323 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 28936 человек. Жертвами болезни стали 168 жителей республики.