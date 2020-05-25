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В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

Новости. Общество
11:01, 26 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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На 26 мая в России зарегистрировано 362342 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8915,  сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 174 человека – рекордное число летальных случаев в стране с начала эпидемии.  Всего умерли 3807 зараженных.

Выздоровели –131129 человек (+12331 за сутки – рекордное число). 

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 353 человека.

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