В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

На 26 мая в России зарегистрировано 362342 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8915, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 174 человека – рекордное число летальных случаев в стране с начала эпидемии. Всего умерли 3807 зараженных.

Выздоровели –131129 человек (+12331 за сутки – рекордное число).

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 353 человека.