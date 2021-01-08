Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Морозы до минус 27°С ожидаются местами в Карелии 9
08.01.2021 17:00
Прокурорские проверки малого бизнеса отменены до конца года 2
08.01.2021 16:40
Капремонт дороги от села Деревянное в сторону Вытегры начнется в 2021 году 3
08.01.2021 15:35
Изменились правила приема детей в первые классы школ 1
08.01.2021 20:40
Пожарные эвакуировали 9 человек из горящего дома в Петрозаводске 2
Сегодня 11:21

В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

Новости. Общество
12:40, 09 Января 2021
фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"
Загрузка...

С начала пандемии в России заболели COVID-19 3 379 103 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах. 2 759 человек или 11,8 процента заразившихся переносят заболевание без клинических проявлений, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 680 человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали еще 470 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 93,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 268 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 января остаются 633 425 человек.

С начала пандемии в РФ подтвердили 3 379 103 случая заболевания, скончался 61 381 заболевший, выздоровели 2 754 809 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии COVID-19 выявлен еще у 281 человека, умерли два человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Аналитика

04.01.2021 10:30
Политкухня
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Год 75-летия Великой Победы и 100-летия Карелии, год крупных проектов; год серьезных испытаний и вызовов, с которыми мы раньше не сталкивались.
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 можно и в январские праздничные дни 1
04.01.2021 09:50
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»