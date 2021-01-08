В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в России заболели COVID-19 3 379 103 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах. 2 759 человек или 11,8 процента заразившихся переносят заболевание без клинических проявлений, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 23 680 человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали еще 470 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 93,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 268 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 января остаются 633 425 человек.

С начала пандемии в РФ подтвердили 3 379 103 случая заболевания, скончался 61 381 заболевший, выздоровели 2 754 809 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии COVID-19 выявлен еще у 281 человека, умерли два человека.