В России за сутки выявили максимальное с 1 мая число заболевших ковидом

В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что за сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 6 391 случай.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 391 против 5 685 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Число заразившихся за сутки стало максимальным с 1 мая, когда штаб сообщил о 7 047 инфицированных. Всего с начала пандемии в России выявили 18 511 120 случаев инфицирования коронавирусом.

Количество умерших из-за ковида за сутки возросло на 42 против 37 днем ранее — до 382 039, следует из данных штаба.

За сутки в России госпитализировали 1 195 заболевших ковидом (1 110 днем ранее, рост на 7,7%). Количество госпитализаций уменьшилось в 37 регионах и увеличилось также в 37, еще в 11 ситуация не изменилась.