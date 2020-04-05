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В России за сутки выявили около тысячи больных коронавирусом

Новости. Общество
12:42, 06 Апреля 2020
фото: © AP Photo/Vadim Ghirda
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На сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре России.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев COVID-19 в 49 регионах. 

Лидером по числу зараженных является Москва – 4484. За сутки выявлен 591 новый случай. В Московской области – 82, в Санкт-Петербурге – 35, в республике Коми – 31.

За весь период выздоровели 406 человек. 47 – умерли.

Напомним, в Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус.

 

 
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