В России за сутки выявили около тысячи больных коронавирусом

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре России.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев COVID-19 в 49 регионах.

Лидером по числу зараженных является Москва – 4484. За сутки выявлен 591 новый случай. В Московской области – 82, в Санкт-Петербурге – 35, в республике Коми – 31.

За весь период выздоровели 406 человек. 47 – умерли.

Напомним, в Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус.