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В Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус (СРОЧНО)

Новости. Общество
17:00, 05 Апреля 2020
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В республике официально зарегистрированы два случая заболевания COVID-19, сообщили министр здравоохранения Карелии.

"Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены два случая коронавируса, остальные – отрицательные. Пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице", – написал министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, в Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с  депутатом ЗС Доценко, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2020-04-05 20:31:00
вымой руки с мылом
рот прополощи
сам не заболеешь
и това ри щи
кир
2020-04-05 21:42:18
тезка Высоцкого, :) Сарынь на кичку, товар ищи.(с)
Plant
2020-04-05 20:26:49
Вперед, эскпонента!
Ткачев
2020-04-05 21:09:37
Plant, Хорошая новость для России!
Начиная с 3 апреля наметилось заметное снижение скорости распространения эпидемии с 25% в день до 14%.
кир
2020-04-05 21:38:58
Ткачев, тебя читаю с интересом. Жив, курилка! :)
Plant
2020-04-05 21:22:36
Ткачев, В официальных реляциях много чего намечалось.
Беня
2020-04-05 18:21:33
Вощщем не зря у меня душе кошки скреблись - скуксился наш эпиодемиологический заповедник. Фсе, начались суровые реалии...
Беня
2020-04-05 17:59:40
Значит русское-народное средство - заговОр
Бумага бумага из универмага
От вируса в короне помоги в обороне
Потом оторвать 10 кусков от рулона и спустить в унитаз, а потом 10 стопок микстуры для дезинфекции организма :) :) :)
drug
2020-04-05 17:49:44
Можно понимать, что этот подтвержденный и есть пока еще ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ с супругой ?
Mike
2020-04-05 18:00:43
drug, да это он. Если он контактировал с более чем со 160 человек и еще им подкинул эту заразу, то для Карелии это просто позор и катастрофа! Депутат ЗС!!! Кто за его безалаберное поведение ответит? Он же врал с самого начала! А потом стал оправдываться.
Koira
2020-04-05 18:21:26
Mike, вранье отличительная черта депутатов особенно ПЖиВцев.
Alex Awder
2020-04-05 17:31:38
в нашей то деревушке будет очень весело скоро
(не хотелось бы)
новый
2020-04-05 17:29:35
Заноза, начинай истерить
sergo
2020-04-05 17:19:38
Доценко с женой. Хотели сбежать в Карелию от инфекции. А тут на теюе какой казус вышел. И фиг его знает сколько тут наруду заразили.
Alex Awder
2020-04-05 17:17:02
а можно без интриг статьи делать
кто такие/где живут с кем общались
а то смуту сеете только ,желтуха
Гость
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