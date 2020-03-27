В Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус (СРОЧНО)

В республике официально зарегистрированы два случая заболевания COVID-19, сообщили министр здравоохранения Карелии.

"Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены два случая коронавируса, остальные – отрицательные. Пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице", – написал министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, в Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с депутатом ЗС Доценко, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус.