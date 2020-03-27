В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)

Депутат, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, успел пообщаться со 163 людьми.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выпустил на своей странице в соцсети сообщение-молнию.

"Друзья, иллюзий больше быть не должно, - написал Парфенчиков. - Круг контактов пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу, установлен. Это 163 человека! Их сейчас проверяют. Поэтому еще раз – только режим полной и ответственной самоизоляции может сейчас остановить эту цепочку!"

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний депутат Заксобрания Олег Доценко. Сотояние госпитализированного тяжелое.

После госпитализации Олег Доценко сделал официальное сообщение, в котором рассказал, как почувствовал недомогание и у кого искал помощи.

Трое коллег Доценко из Заксобрания уже сдали анализы на коронавирус.