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В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)

Новости. Общество
13:36, 04 Апреля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Депутат, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, успел пообщаться со 163 людьми.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выпустил на своей странице в соцсети сообщение-молнию.

"Друзья, иллюзий больше быть не должно, - написал Парфенчиков. - Круг контактов пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу, установлен. Это 163 человека! Их сейчас проверяют. Поэтому еще раз – только режим полной и ответственной самоизоляции может сейчас остановить эту цепочку!"

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Им оказался 45-летний депутат Заксобрания Олег Доценко. Сотояние госпитализированного тяжелое.

После госпитализации Олег Доценко сделал официальное сообщение, в котором рассказал, как почувствовал недомогание и у кого искал помощи.

Трое коллег Доценко из Заксобрания уже сдали анализы на коронавирус.

 

 

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Комментарии

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Лина
2020-04-04 16:43:02
В Москве и других городах ответ на вирус готов в течении трех дней. Мы неделю читаем о заочном вирусе. Это Петрозаводск, что говорить об отдаленных городах?
Андрей
2020-04-04 16:42:07
Как плевали на народ так и плюют, а на что нам теперь жить, если часть этих людей из 165 человек заболет и в Карелии продлят карантин. Предприятия не будут работать?]НА ЧТО ЖИТЬ?????
Вова Фамилия
2020-04-04 16:07:57
С такими успехами до осени дома сидеть будем .
Олег Волк
2020-04-04 15:45:54
Я позвонил на горячую линию по коронавирусу узнать хоть какую-то информацию мне сказали что это информация секретная и конфиденциальная и бросили трубку
goo
2020-04-04 15:43:19
Активный депутат, спортсмен комсомолец и просто красавец.
Римма
2020-04-04 15:28:26
Вот соглашусь - губернатор распространяет панику, особенно в форме
Rmj
2020-04-04 15:12:57
Мне непонятно несколько вещей:
1. Весь хайп вокруг заболевшего депутата: у нас заболеть - это правонарушение? Даже губернатор активно взялся за дело и распространяет ужас среди населения.
2. что с тремя другими условно заболевшими? Где информация об их контактах, и почему это никого кроме меня не интересует?
3. Чувак неделю обращался с симптомами, его никто не воспринимал всерьез. Писали уже что из-за границы вернулся в январе. Опять же - за что вы его хотите люстрировать?!

Мне реально противно смотреть как на этот китч от губернатора (фотки в костюмах, маске, оглашение каких-то непроверенных данных), так и на мерзкую возню в рядах комментаторов. И то что СМИ это все поддерживают.

Так хочется немного здравомыслия в этой непростой ситуации.
Андрей Дубенский
2020-04-04 15:18:46
Rmj, ты типа не читал первые известия о его госпитализации? Что он упорно твердил, что местный, ни с кем не общался, сидел дома? Создав такую ситуацию, изображал, что никого не трогает, починяет примус.
И за что, всамделе, его обижать? За то, что ли, что из-за таких все чисто в концлагере сидят?
drug
2020-04-04 15:10:54
Их всех судить надо, аппарат ЗС знал где он был и промолчал, так же о поезде знали еще минимум 5 депутатов.
prostor
2020-04-04 14:42:32
Осталось установить с кем контактировали эти 163 человека с которыми контактировал депутат после приезда. Представить страшно!
Серж Кротков
2020-04-04 14:23:08
Интересно, а к депутату Заксобрания применят новую статью о наказании для лиц нарушивших режим самоизоляции контактировавших с лицами прибывшими из-за рубежа? Или он из "неприкасаемых"?
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