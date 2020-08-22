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В России за сутки выявлено 4 852 заболевших COVID-19

Новости. Общество
10:52, 23 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России по данным на 23 августа.

За последние сутки в России выявлено 4 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 956 749 случаев заражения коронавирусом.

За день подтверждено 73 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 383 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 162 человека. За весь период -  770 639 человек.

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам.

 

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