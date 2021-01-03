В России за сутки выявлено более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 4 января.

За последние сутки в России выявили 23 351 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении оперштаба. При этом 2 616 (11,2%) случаев - без клинических проявлений болезни.

За сутки подтверждено 482 смерти. За весь период пандемии от коронавируса в России умерло 58 988 человек.

За прошедшие сутки выписано после выздоровления 21 154 человека. С начала пандемии в России выздоровели 2 640 036 человек.

В России всего зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции.

В Карелии коронавирус обнаружен у 301 человека за сутки.