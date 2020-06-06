В России за сутки зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 467 673 человек по оперативным данным на 7 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в стране выявлено 467 673 заболевших в 85 регионах.



Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 859 человек.

Напомним, в Карелии общее число зараженных коронавирусом достигло 633 человек, за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания.