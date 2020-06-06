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В России за сутки зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Новости. Общество
10:51, 07 Июня 2020
фото: Ильи Тимина
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Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 467 673 человек по оперативным данным на 7 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 458 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Всего в стране выявлено 467 673 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 859 человек.

Напомним, в Карелии общее число зараженных коронавирусом достигло 633 человек, за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-07 12:07:50
0.4% зараженных за полгода! Это точно пандемия, ради которой столько паники?
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