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В России за все время эпидемии коронавируса зарегистрировано свыше 2,5 млн случаев заражения

Новости. Общество
12:32, 08 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели за время пандемии 1 981 526 человек. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 938 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 44 159 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 80 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки - 323 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 декабря остается 540 831 человек.

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