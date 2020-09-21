В России задумались о введении льготной ипотеки для детей-сирот

В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2-6% годовых –для детей-сирот.

Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил "Общероссийский народный фронт", уже рассматривают в кабмине, сообщают "Известия".



По информации Счетной палаты, около 200 тысяч выпускников детдомов по всей стране не получили квартиры по достижении совершеннолетия – стоять на очереди людям приходится годами. В РФ сейчас разрабатывается система жилищных сертификатов для детей-сирот – именно для будущих обладателей этих документов и предлагается ввести льготные кредиты, чтобы они могли выбрать квартиру в любом регионе, где учатся или работают. Инициативу уже поддержали в СП и думском комитете по жилищной политике и ЖКХ. По данным Счетной палаты, на исполнение обязательств перед сиротами и сокращение очереди потребуется около 265 млрд рублей.



За последние пять лет очередь на жилье увеличилась на 50 тысяч человек. Этот рост продолжается и в этом году.

Длительность ожидания жилья в среднем составляет семь лет, но в отдельных регионах, например в Забайкальском крае, республиках Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия, Ингушетия, – 20 и более лет.

В связи с этим ОНФ направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение включить в нацпроект "Жилье и городская среда" целевой показатель по обеспечению жильем всех детей-сирот. Это позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера, уточнила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

Также в числе инициатив – предусмотреть льготную ипотеку под 2-6% годовых для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами – сейчас законопроект об их внедрении рассматривается в правительстве. Кроме того, предлагается распространить действие таких сертификатов не только на регион проживания льготника, но по всей стране.

В декабре 2019 года по итогам совещания в правительстве по вопросам обеспечения квартирами детей-сирот были сформированы поручения, в том числе о проработке возможности оформления специального жилищного сертификата. Механизм предусматривает поступление денег (стоимость положенной квартиры) на счет продавца жилья в безналичной форме. Сейчас такой механизм действует всего в нескольких регионах.