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В России задумались о введении студенческого капитала

Новости. Общество
22:00, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале.

"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", – сказано в проекте.

Тумусов добавил, что лидер партии Сергей Миронов хочет стать соавтором инициативы, в ближайшее время ее направят в правительство, сообщает издание "РИА Новости".

Уточняется, что право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.
 
Согласно документу, организацию и порядок выплат студенческого капитала будет определять правительство.

Тумусов отметил, что выпускники сегодня зачастую выходят из института "без ничего", поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали в советское время. При этом использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела.

В итоге инициатива могла бы простимулировать новых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу и для себя, и для страны", заключил парламентарий.

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