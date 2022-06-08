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В России зафиксировано рекордное снижение цены на вторичное жилье

Новости. Общество
20:25, 13 Июня 2022
фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

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Цена продажи квадратного метра снизилась на рекордные за несколько лет 2,1%.

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке России снижается второй месяц подряд. В мае готовые квартиры подешевели на рекордные за несколько лет 2,1% - до 78 тыс. рублей за квадратный метр, сообщила ТАСС заместитель директора федерального агентства недвижимости "Этажи" Татьяна Ахметдинова.

"По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным - на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%", - сказала Ахметдинова.

Такой перекос между ценой предложения и реальной ценой продажи она объяснила тем, что в нынешних условиях востребованы наиболее доступные и бюджетные варианты, а также объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка. По словам Ахметдиновой, не все собственники готовы снижать цену предложения, но при этом они готовы к торгу и снижению цены для реальных покупателей. Кроме того, часть собственников заинтересованы в срочной продаже своих объектов, и в таких случаях уровень торга становится еще более значительным, добавила собеседница агентства.

Основной фактор снижения цены, по ее словам, связан со сложившимся дисбалансом между спросом и предложением на рынке вторичной недвижимости. "Рынок еще не наверстал просадку спроса, которая была в результате резкого роста ипотечных ставок этой весной. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, однако объем предложения на рынке значительно опережает его", - пояснила замдиректора "Этажей".

По данным компании, среди крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости заметнее всего в мае снизилась в Санкт-Петербурге (-0,9%), Новосибирске (-0,8%), Красноярске (-0,6%), Волгограде (-0,2%) и Москве (-0,1%).

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