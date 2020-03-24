В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам приостановить работу кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров и других досуговых заведений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба.

По информации агентства, также регионы должны запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

Отмечается, что Роспотребнадзор работает над возможностью использовать санатории для изоляции и лечения зараженных коронавирусом.

При этом Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ поручено организовать вывоз граждан Украины и россиян домой, используя железную дорогу.

Минтранс и Минобороны должны составить список аэропортов, которые смогут принимать рейсы из стран с коронавирусом.