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Новости. Общество
21:05, 10 Мая 2018

В России запретили блокировать сайты без ведома их владельцев

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Верховный суд (ВС) России обязал другие суды взаимодействовать с владельцами и авторами интернет-ресурсов, которым грозит блокировка.

Об этом пишет lenta со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе подготовки (подобного) административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение", — говорится в кассационном определении, представленным судом в ходе рассмотрения дела о сайте bitcoininfo.ru.

Согласно опубликованной информации, суд обязан привлекать владельцев интернет-ресурсов и авторов размещенной на них информации к участию в деле, а также сообщать им о времени и месте судебного заседания.

Подобное решение было принято после жалобы владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тошнокурова, которого не допустили к рассмотрению дела о блокировке его собственного ресурса по заявлению прокуратуры. Апелляционная инстанция заявила, что Тошнокуров "не является лицом, участвующим в деле, к участию в деле не привлекался, вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался", поэтому обжаловать решение суда первой инстанции он не может.

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