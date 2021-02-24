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В России запретили высаживать детей-безбилетников из транспорта

Новости. Общество
21:05, 24 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Документ был разработан Минтрансом РФ. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Кроме того, документ разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

Также закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

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