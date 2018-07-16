ОПРОС: Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия как Чемпионат мира по футболу?

В России завершился Чемпионат мира по футболу, один из самых дорогих за всю историю.

Напомним, вчера, 15 июля, сборная Франции в финале со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии.

Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость подготовки к Чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 по 30 ноября 2017 года). Впоследствии правительство России дополнительно выделило Минспорту РФ более 800 млн рублей. Чемпионат стал самым дорогим, что, впрочем, полностью соответствует тенденции последних мундиалей: каждый последующий обходится дороже предыдущего. Южная Африка потратила $6 млрд на подготовку и проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила $11 млрд.

А как вы считаете, нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия?

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