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Новости. Общество
10:25, 16 Июля 2018

ОПРОС: Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия как Чемпионат мира по футболу?

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В России завершился Чемпионат мира по футболу, один из самых дорогих за всю историю.

Напомним, вчера, 15 июля, сборная Франции в финале со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии. 

Ранее СМИ сообщали, что общая стоимость подготовки к Чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу с начала 2013 по 30 ноября 2017 года). Впоследствии правительство России дополнительно выделило Минспорту РФ более 800 млн рублей. Чемпионат стал самым дорогим, что, впрочем, полностью соответствует тенденции последних мундиалей: каждый последующий обходится дороже предыдущего. Южная Африка потратила $6 млрд на подготовку и проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила $11 млрд. 

А как вы считаете, нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия? 

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-16 13:07:28
zanoza, а я и не отрицаю, что я нищеброд. Зато в душе куркуль. Меня интересует исключительно личное благополучие и не более того. Взять к примеру увеличение пенсионного возраста. Полностью поддерживаю, ибо чем меньше конкурентов , тем лучше для меня любимого. Можете меня проклинать, я со всем соглашусь.
Valentina Vonti
2018-07-16 12:53:27
Затраты очень большие,чемпионат нужен, если страна богатая и экономика развита.В настоящее время ,кто будет обслуживать эти стадионы и кто будет пользоваться ими???.
Горожанин
2018-07-16 11:47:05
Объекты будут приватизированы, доведены "до ручки" и брошены...исторический опыт последней четверти века, увы
Мизантроп
2018-07-16 11:43:23
Клуб Российской футбольной премьер-лиги «Ростов» не будет выступать на новом стадионе из-за высокой стоимости аренды.
По информации источника, цена проведения одного матча на «Ростов Арене» составляет 12 млн рублей. Игра на стадионе «Олимп-2», в свою очередь, обходится клубу примерно в 400 тыс. рублей.
Где-то в сети проскакивала информация, что расходы только на содержание "Ростов-Арены" составляют 250 млн руб в год. И чтобы отбить эти расходы за год на новеньком стадионе нужно проводить как минимум 20 матчей уровня премьер-лиги, а с учетом зимы - как минимум по 4 супер-матча в месяц за сезон. Это только чтобы окупить расходы по содержанию. Или по 5 концертов Филипа Киркорова. Но есть мнение, что зимой даже Филип Киркоров не потянет стадион и персональный крытый и всесезонный концертный зал им. Филипа Киркорова городу Ростову обошелся бы много дешевле.
User
2018-07-16 11:31:06
Нахрен не нужны эти "потемкинские деревни". Весь дорогостоящий "марафет", включая дороги, нАчало смывать дождем еще до окончания мундиаля. К следующему году от этой бутафории не останется и следа. $13,2 млрд промундиалены впустую.
кир
2018-07-16 11:03:57
Врали, врем и врать будем. Советские традиции продолжаются. Вся беда в том, что нет механизма заставить работать всю смену, в непрерывном режиме, белый и пушистый народ. За те же деньги.
zanoza
2018-07-16 12:16:11
кир, а сейчас правду говорят??? Да такой лжи которая на нас из всех СМИ льётся никогда не было! И основная тема "Украина", а должна быть "Россия".
Горожанин
2018-07-16 11:39:22
кир, "советские традиции" - это уважаемый рабочий человек, работа не за страх, а за совесть и нормальную зарплату, на которую можно достойно жить. В том то и беда, что они не продолжаются.
А заставить народ работать "на дядю" за нынешние деньги, "в непрерывном режиме" - это утопия. Этого нет нигде в мире. За 200$ в месяц даже под пальмами не работают
однозначно
2018-07-16 10:46:01
Чем теперь будут развлекать патриотически настроенных ватников? Нищеброды привыкли ежедневно ощущать свое величие.
zanoza
2018-07-16 12:26:31
однозначно, на самом деле нищеброды - это именно те, кто обзывает нищебродами других - потому что самое страшное нищебродство - это когда людишки нищают духом. Впрочем, сие понять возможно далеко не всем.
NIK
2018-07-16 10:43:33
Потом будут простаивать и "гнить" эти объекты , высасывая огромные средства из бюджета , Простым людям посещение их будет не по карману . Пример тому Казань и Сочи .
zanoza
2018-07-16 10:31:30
Нужно же было всему миру пыль в глаза пустить, а то пишут и говорят про нас за границей не то, что хочется нашей власти! Почему этой власти не стыдно за нищету и бездорожье в стране, а стыдно за какие-то там высказывания в западных СМИ???
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