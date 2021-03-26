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В российских паспортах грядут изменения

Новости. Общество
22:00, 26 Марта 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив
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Согласно новому законопроекту, российский паспорт будет действителен в течение 30 дней после окончания срока его действия.

Как пишет РИА Новости, паспорт гражданина России будет действительным в течение 30 дней после окончания срока его действия из-за наступления возраста, когда документ необходимо менять. Также паспорт будет действителен месяц после изменения персональных данных, размещенных на третьей странице. Соответствующие изменения подготовлены в МВД РФ.

Сейчас паспорт гражданина РФ становится недействительным с того момента, когда его необходимо менять по закону: по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.

Фактически это означает прекращение действия паспорта со дня достижения указанного возраста, что влечет за собой фактическое ограничение прав. В частности, возникают сложности с регистрацией в федеральной государственной информационной системе или при получении банковских услуг.
В пояснительной записке уточняется, что данное нововведение поможет гражданам не сталкиваться с временным ограничением своих прав.

"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - отмечается в документе.

Кроме того, памятка на 20-й странице паспорта будет дополнена напоминанием о том, что документ, подлежащий замене, действителен в течение 30 дней после даты достижения 20-летнего или 45-летнего возраста, а также изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

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