Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

В рунопевческой деревне Карелии отметят традиционный день Маккавеев

Новости. Общество
11:41, 13 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Экологическая справедливость»

Новости партнеров

Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки.

В рунопевческой деревне Войница на севере Карелии 14 августа отметят традиционный день Святых мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки, на котором расположены часовня и памятный крест.

Как рассказали деревенские активисты из рабочей группы по экологии при совете территориального общественного самоуправления «Надежда», мужчины скосили траву и срубили кустарники, а женщины привели в порядок внутреннее убранство часовни.

В полдень 14 августа в ней пройдет праздничный молебен. После службы жители старинной деревни соберутся на чаепитие с карельской выпечкой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2021-08-13 12:20:52
Параллельные миры Карелов...
леха
2021-08-13 11:50:18
Правильно. А кто за них должен убирать ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
07.08.2021, 13:25
Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»