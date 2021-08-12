В рунопевческой деревне Карелии отметят традиционный день Маккавеев

Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки.

В рунопевческой деревне Войница на севере Карелии 14 августа отметят традиционный день Святых мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Накануне старинного праздника жители деревни устроили субботник на историческом холме Юркки, на котором расположены часовня и памятный крест.

Как рассказали деревенские активисты из рабочей группы по экологии при совете территориального общественного самоуправления «Надежда», мужчины скосили траву и срубили кустарники, а женщины привели в порядок внутреннее убранство часовни.

В полдень 14 августа в ней пройдет праздничный молебен. После службы жители старинной деревни соберутся на чаепитие с карельской выпечкой.