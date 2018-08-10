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Новости. Общество
14:42, 10 Августа 2018

В Рускеалу и на Кижи теперь можно добраться на вертолете

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В аэропорту Петрозаводска возобновлены вертолетные рейсы, сообщили в правительстве Карелии.

Заказные рейсы вернулись в график работы аэропорта Петрозаводск в Бесовеце. Руководство и специалисты главного авиатранспортного узла республики проделали огромную работу для возобновления популярной услуги.

Аэропорт Петрозаводск стремится расширить маршрутную сеть и активно развивает малую авиацию. Теперь на вертолёте можно совершить рейс по заказу и добраться до известных достопримечательностей республики или в труднодоступную местность, наземное сообщение с которой отсутствует или затруднено.

Первые путешествия по воздуху туристы совершили по популярным направлениям в Республике Карелия и Мурманской области. Быстро и с комфортом жители и гости республики могут добраться, например, до о. Кижи, о. Валаам, Соловецкого архипелага и горного парка Рускеала.

Возобновить коммерческие рейсы удалось благодаря восстановлению своего вертолётного парка. В управлении аэропорта три винтокрыла МИ-8Т. Недавно предприятие получило бессрочный сертификат на техобслуживание вертолётов МИ-8.

Аэропорт Петрозаводск (Бесовец) планирует выйти на максимальную загрузку своего воздушного флота, осуществлять ежедневные полеты вертолетов МИ-8 и стать самым активным коммерческим авиаперевозчиком в своем регионе.

В рамках развития нового направления деятельности БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" разработал и запустил собственный сайт, где с сегодняшнего дня в обновленном разделе "Аренда вертолета" можно подать онлайн-заявку на аренду воздушного судна.

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