В РЖД изменился электронный билет

РЖД ввели новый дизайн бланка электронного билета.

Это планировалось сделать в первом полугодии 2020-го, однако в апреле в компании сообщили, что обновление откладывается из-за ситуации с коронавирусом. В итоге новинка появилась практически в заявленный срок, пишет издание "РИА Новости".



Пока с новым бланком можно ознакомиться при покупке в приложении, чуть позже такая возможность появится и при приобретении билета через сайт.



Там также отметили, что новый билет будет максимально понятным, функциональным и персонализированным.



На новом бланке более крупным шрифтом написаны номера поезда, вагона и места, а также время, дата и станция отправления. Указаны там и адрес вокзала, даже ближайшая станция метро, часовой пояс, время в пути.



Кроме того, новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Это проиллюстрировано картинками и текстом.



Также есть строчка про экологию.



"Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO2 на ~ 9.80 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле", – информирует новый билет.