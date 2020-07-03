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В РЖД изменился электронный билет

Новости. Общество
21:05, 03 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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РЖД ввели новый дизайн бланка электронного билета.

Это планировалось сделать в первом полугодии 2020-го, однако в апреле в компании сообщили, что обновление откладывается из-за ситуации с коронавирусом. В итоге новинка появилась практически в заявленный срок, пишет издание "РИА Новости".

Пока с новым бланком можно ознакомиться при покупке в приложении, чуть позже такая возможность появится и при приобретении билета через сайт.
 
Там также отметили, что новый билет будет максимально понятным, функциональным и персонализированным.

На новом бланке более крупным шрифтом написаны номера поезда, вагона и места, а также время, дата и станция отправления. Указаны там и адрес вокзала, даже ближайшая станция метро, часовой пояс, время в пути.
 
Кроме того, новый билет содержит информацию с подробным описанием тарифа и класса обслуживания, удобств в вагоне и поезде, персональной схемой размещения пассажира. Это проиллюстрировано картинками и текстом. 

Также есть строчка про экологию.

"Выбирая поездку на поезде, вы снижаете количество выбросов CO2 на ~ 9.80 кг по сравнению с поездкой на то же расстояние на личном автомобиле", – информирует новый билет.

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