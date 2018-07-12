В РЖД прокомментировали сход грузового состава с рельсов

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О ситуации на перегоне Сиг – Энгозеро рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Ранее было известно, что на перегоне Сиг – Энгозеро сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.
В РЖД уочнили, что сегодня в 14.45 на перегоне Сиг – Энгозеро Октябрьской железной дороги сошли с рельсов 11 пустых вагонов грузового поезда.
В ОАО "РЖД" работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий схода. К месту схода направлены восстановительные поезда.
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