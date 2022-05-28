В Санкт-Петербурге отменили обязательное ношение масок

С 27 мая в городе на Неве отменен обязательный масочный режим, а также снято ограничение максимально допустимого количества посетителей мероприятий.

В Петербурге с 27 мая перестал действовать обязательный масочный режим, ношение индивидуальных средств защиты носит рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Об этом написало РИА Новости.

«Губернатором Санкт-Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», — сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что организациям дана рекомендация обеспечить возможность их использования работниками и посетителями соответствующих мест.

Также Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 0 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

На основании предписания главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Иные ограничения продлеваются по 1 июля.