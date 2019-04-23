В Сегеже 25 млн рублей выделено на ремонт Дворца спорта

В Карелии компания Segezha Group проводит обновление Дворца спорта в Сегеже, находящегося в собственности у местного ЦБК.

Компания планирует провести обновление Дворца спорта до уровня современного Центра физической культуры.

В 2019 году на комплексный ремонт и новую инфраструктуру спортивного объекта будет выделено около 25 миллионов рублей, сообщают "Вести Карелии".

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