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В Сегеже назван победитель конкурса "дачных" грантов Segezha Group

Новости. Общество
16:59, 21 Октября 2020
фото: © Segezha Group
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Среди дачных некоммерческих объединений Сегежского района Карелии прошел конкурс "дачных" грантов.

Мероприятие организовано по инициативе Segezha Group (входит в АФК "Система") при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, а также Администрации муниципального образования в рамках работы по линии Общественного совета по экологии и Меморандума о сотрудничестве в области экологии.

Победителем конкурса стало Садовое некоммерческое товарищество "Волна". Ему присуждена грантовая поддержка в размере 100 тыс. руб. Вручение денежного сертификата победителю конкурса состоится на очередном заседании Общественного совета по экологии.

"Вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами в дачных кооперативах, особенно по завершении летнего сезона, – один из самых актуальных. Ежегодно в лесном фонде, в окрестностях дач, регистрируются десятки несанкционированных свалок. Наша задача – поддержать лучшие практики, стимулировать садовые товарищества к развитию экологической инфраструктуры и бережному отношению граждан к природе", - отмечает председатель комиссии по подведению итогов конкурса, главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев.

СНТ "Волна" существует с 1986 года. В кооперативе – около 150 садовых участков. Товарищество эффективно решает вопросы вывоза бытовых отходов, регулярно проводит субботники и просветительские мероприятия.

"Благодарим Segezha Group и Экологический совет за возможность реализовать наши планы. Полученные средства направим на дальнейшее развитие экологической инфраструктуры кооператива: установим дополнительные контейнеры, урны и информационные стенды", - говорит председатель СНТ Алена Купченко.

 

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