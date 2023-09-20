В Сегеже открыли обновленный при поддержке Segezha Group «Семейный парк»

Приглашенные холдингом архитекторы при подготовке проекта учли мнение горожан.

В городе Сегежа в Карелии торжественно открыли обновленный городской парк культуры и отдыха, реконструкция которого проводилась при поддержке Segezha Group. Компания помогла подготовить архитектурную концепцию и проектно-сметную документацию для участия объекта благоустройства во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Конкурс был организован Министерством строительства и ЖКХ РФ в 2021 году. В результате проект «Семейный парк «Сегежа» выиграл федеральный грант на реконструкцию и восстановление в размере 70 млн руб.

Флагман компании Сегежский ЦБК в содружестве с инициативной группой горожан совместно провели всю подготовительную работу по проекту — от оформления заявки до подготовки документации. Для утверждения концепции обновленного общественного пространства была проведена стратегическая сессия. Горожане сами решали, что должно быть построено заново, а что восстановлено. Мнения сегежан учли приглашенные Segezha Group к сотрудничеству архитекторы.

Новый облик парка, его идейное наполнение, жители города одобрили. В «Семейном» со стороны ул. Мира теперь обустроены пешеходные дорожки, установлены удобные лавочки и новое уличное освещение, построена танцевальная площадка. В периметре парка обустроено несколько спортивных площадок и установлен новый детский городок. Здесь также построили крытую сцену, МАФы (малые архитектурные формы) и ряд новых функциональных объектов для активного отдыха.

Советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальной политике, депутат законодательного собрания Республики Карелия Натали Карапетян напомнила, что реконструкция парка проводилась в рамках благотворительного проекта Segezha Group «Я шагаю по Сегеже».

«Всегда приятно наблюдать результаты своей конкретной работы. Совместно с архитекторами мы разработали концепцию, которая стала победителем федерального конкурса, выиграли серьезный грант, затем идеи жителей реализовала компания, выбранная администрацией Сегежского района. В итоге в городе бумажников при поддержке градообразующего предприятия создано по сути новое популярное место отдыха и встреч. Сейчас важно, чтобы горожане дорожили парком и бережно к нему относились. Это большая командная победа жителей и лесопромышленников», — подчеркнула Натали Карапетян. Она отметила, что комбинат также активно подключится к подготовке празднования Дня Республики в Сегеже в 2024 году.