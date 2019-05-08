В Сегеже перестраивают нежилые помещения под детскую поликлинику

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В Сегеже продолжается реконструкция нежилых помещений под детскую поликлинику - стоимость работ превышает 67 млн рублей, сообщают в правительстве Карелии.
Подлежащие реконструкции помещения расположены на первом и втором этажах здания №7 по проезду Монтажников.
Стоимость государственного контракта - 67,6 млн рублей. Сейчас реализуется первый этап строительства, который обеспечит пропускную способность в 200 посещений в сутки – по 100 пациентов в первую и вторую смену.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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