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Новости. Экономика
09:56, 08 Мая 2019
фото: gov.karelia.ru

В Сегеже перестраивают нежилые помещения под детскую поликлинику

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В Сегеже продолжается реконструкция нежилых помещений под детскую поликлинику - стоимость работ превышает 67 млн рублей, сообщают в правительстве Карелии.

Подлежащие реконструкции помещения расположены на первом и втором этажах здания №7 по проезду Монтажников. 

Стоимость государственного контракта - 67,6 млн рублей. Сейчас реализуется первый этап строительства, который обеспечит пропускную способность в 200 посещений в сутки – по 100 пациентов в первую и вторую смену.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Беня
2019-05-08 10:21:20
Контракт это хорошо, шо освоим, то своё :)
Но вертолетную площадку построят все равно ....
Ну потому шо в цифровую эру сперва тебя полагается полечить по скайпу, разумеется это будут делать "лучшие умы" из больших городов, а когда ты начнешь загибаться - "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете...."
Сами понимаете, за вертолетами, так сказать, будущее медицины. Без вертолетов, одним скайпом с населением не справиться :)
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