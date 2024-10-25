В Сегежском округе выясняют, почему в одном из поселков из кранов течет ржавая вода

Комиссия по ЧС обратилась в прокуратуру с просьбой подключить Роспотребнадзор, чтобы взять пробы горячей воды в поселке Надвоицы.

Глава Сегежского округа Марина Гусева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», обратившись к надвойчанам, рассказала, как и обещала, об итогах заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, напомним, собиралась в связи с жуткой цветностью воды в домах жителей поселка.

По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обратились в прокуратуру с просьбой направить в Роспотребнадзор требование о необходимости забора проб горячей воды в трех точках распределительной сети в поселке Надвоицы, сообщила Марина Гусева.



Как отметила глава округа, это необходимо для определения первопричины такой цветности воды.



«Пока результаты не поступили. Информацию о готовности запросили. Ожидаем», — написала Гусева.

По словам главы округа, как только первопричина будет установлена, в округе рассмотрят варианты решений, чтобы жители поселка получали горячую воду надлежащего качества.



«Понимаю, что хочется быстрее разрешить проблему, но мы идем последовательно. Держу вопрос на контроле. Буду информировать», — отметила Марина Гусева.

Ранее жители поселка Надвоицы пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов. А одна надвойчанка в связи с этим пригласила «принять ванну».