В Сегежском районе в траншее нашли гранату

Взрывотехники ОМОН уничтожили гранату времён Великой Отечественной войны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Поздно вечером 15 мая сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Республики Карелия выезжали в посёлок Верхний Сегежского района. Там при рытье траншеи была обнаружена советская ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

На опасной находке имелись следы сильной коррозии, что свидетельствовало о её долгом нахождении под землёй.

Взрывотехники ОМОН вывезли гранату за пределы населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили ее накладным зарядом со всеми мерами предосторожности.