В селе Ведлозеро в Карелии откроется художественная выставка, посвященная карельским рунам

Экспозиция в Доме карельского языка станет первым опытом сотрудничества местных общественников и Союза художников Карелии.

В Доме карельского языка в селе Ведлозеро Пряжинского района откроется выставка «Карельские эпические песни», где будут представлены работы одиннадцати художников, посвященные героям карельских рун. Как рассказала «Столице на Онего» член правления общественной организации «Дом карельского языка» Наталья Антонова, это первый опыт сотрудничества ведлозерских общественников с Союзом художников Карелии, который выступил инициатором проведения такой выставки.

«Нынешний год объявлен в Карелии Годом карельских рун, но, как оказалось, эта выставка не была включена в его официальный план мероприятий, хотя Союз художников обращался в республиканские министерства культуры и национальной политики, и художники предложили открыть экспозицию в Доме карельского языка, – сообщила Наталья Антонова. – Им было интересно устроить показ этих работ не в Петрозаводске, а в селе, где еще живы карельские традиции и остались знатоки карельского фольклора. Жителям Карелии карельские руны известны, главным образом, по эпосу «Калевала», но мало кто знает о них за ее рамками. Художники, которые участвуют в выставке, обратились не к эпосу «Калевала», собранному Элиасом Леннротом, а к трудам профессора Виктора Евсеева, посвященным карельской эпической поэзии. Художники познакомились с этими рунами и по ним создали свои работы».



Наталья Антонова. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Как отметила Антонова, вернисаж в Доме карельского языка состоится 18 сентября, а увидеть выставку в Ведлозере можно будет до 19 ноября, когда жители села соберутся помянуть по карельскому обычаю одну из последних носителей рунопевческих традиций Прасковью Иванову.

«В этом году исполнится 55 лет со дня ее смерти, – сказала член правления организации «Дом карельского языка». – Она сочиняла и исполняла руны-новины, т.е. пела о том, что происходило в то время, когда она жила. У нее, например, есть руна о полете в космос Юрия Гагарина. Иными словами, нам бы хотелось представить карельские руны не как что-то мифическое, бытовавшее в прошлые века, а как своеобразный мост с современностью. Мы бы хотели вспомнить и карельский фольклор, и тот карельский язык, который живет в Ведлозере сегодня, ведь мы – сами носители этих традиций».