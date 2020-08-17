В Карелии известные деятели искусства проведут мастер-классы для молодежи

Этой осенью, с 7 по 12 сентября, в Петрозаводске пройдет серия мастер-классов от известных российских продюсеров, радиоведущих, музыкантов и исполнителей в рамках проекта "Лаборатория талантов".

Проект финансируется из бюджета Карелии по итогам конкурсного отбора социально–ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина".



Спикеры и темы:



7 сентября – "Продюсирование и продвижение артиста" – DJ Цветкoff;



8 сентября – "Эстрадный вокал" – Алина Виардо;



9 сентября – "Диджеинг" – DJ Gvozd;



10 сентября – "Инструментальное исполнительство" – Андрей Белов;



11 сентября – "Создание музыки в Ableton live" – Михаил Шудабаев;



12 сентября – "Ораторское мастерство и радиоведущий эфира" – Андрей Хрусталев.



Цель конкурсного отбора – пригласить к участию в бесплатных обучающих мероприятиях проекта творческую молодежь республики, заинтересованную в развитии своих профессиональных компетенций и применении полученных знаний при реализации проектов на территории региона.



Для того, чтобы стать участником, необходимо пройти конкурсный отбор.



Процедура отбора носит заявительный характер и является открытой. Вы можете принять участие в конкурсе, если:



– Вам от 16 до 35 лет (включительно);

– Вы проживаете, работаете или учитесь в Карелии;

– Вы – профессиональный менеджер проектов в сфере культуры, радиоведущий, диджей, музыкант, эстрадный исполнитель или Вы стремитесь им стать;

– У Вас желание осваивать новые профессиональные горизонты;

– У Вас есть личная страница в социальной сети "ВКонтакте", открытая для всех зарегистрированных пользователей на момент проведения конкурсного отбора;

– Вы подписаны на группу проекта в социальной сети "ВКонтакте".



Вы можете подать заявку на участие в нескольких мастер–классах, оформив на каждый отдельную заявку. Весь пакет заявок может быть направлен одним электронным письмом.



Участие в мероприятиях проекта бесплатное. При этом расходы, связанные с проездом участника до места проведения мастер–класса(ов) и обратно, питанием и проживанием, покрываются участником самостоятельно и за счет собственных средств.



Заявки на конкурс принимаются с 17 августа до 1 сентября до 18.00.



Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку на электронный адрес организаторов проекта talents.karelia@yandex.ru .

На правах рекламы