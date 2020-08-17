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В Карелии известные деятели искусства проведут мастер-классы для молодежи

Новости. Экономика
09:39, 18 Августа 2020
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Этой осенью, с 7 по 12 сентября, в Петрозаводске пройдет серия мастер-классов от известных российских продюсеров, радиоведущих, музыкантов и исполнителей в рамках проекта "Лаборатория талантов".

Проект финансируется из бюджета Карелии по итогам конкурсного отбора социально–ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина".

Спикеры и темы:

7 сентября – "Продюсирование и продвижение артиста" – DJ Цветкoff;

8 сентября – "Эстрадный вокал" – Алина Виардо;

9 сентября – "Диджеинг" – DJ Gvozd;

10 сентября – "Инструментальное исполнительство" – Андрей Белов;

11 сентября – "Создание музыки в Ableton live" – Михаил Шудабаев;

12 сентября – "Ораторское мастерство и радиоведущий эфира" – Андрей Хрусталев.

Цель конкурсного отбора – пригласить к участию в бесплатных обучающих мероприятиях проекта творческую молодежь республики, заинтересованную в развитии своих профессиональных компетенций и применении полученных знаний при реализации проектов на территории региона.

Для того, чтобы стать участником, необходимо пройти конкурсный отбор.

Процедура отбора носит заявительный характер и является открытой. Вы можете принять участие в конкурсе, если:

– Вам от 16 до 35 лет (включительно);
– Вы проживаете, работаете или учитесь в Карелии;
– Вы – профессиональный менеджер проектов в сфере культуры, радиоведущий, диджей, музыкант, эстрадный исполнитель или Вы стремитесь им стать;
– У Вас желание осваивать новые профессиональные горизонты;
– У Вас есть личная страница в социальной сети "ВКонтакте", открытая для всех зарегистрированных пользователей на момент проведения конкурсного отбора;
– Вы подписаны на группу проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Вы можете подать заявку на участие в нескольких мастер–классах, оформив на каждый отдельную заявку. Весь пакет заявок может быть направлен одним электронным письмом.

Участие в мероприятиях проекта бесплатное. При этом расходы, связанные с проездом участника до места проведения мастер–класса(ов) и обратно, питанием и проживанием, покрываются участником самостоятельно и за счет собственных средств.

Заявки на конкурс принимаются с 17 августа до 1 сентября до 18.00.

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку на электронный адрес организаторов проекта talents.karelia@yandex.ru .

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