В Сети появились интимные фото Билана и Лазарева

За кулисами певцы не смогли сдержать себя.

Сергею Лазареву и Диме Билану в последнее время приписывали вражду, однако на самом деле у певцов дружеские отношения. Доказательство этого появилось после шоу, посвященного Дню России.

Оба исполнителя выступили на концерте на Красной площади. За кулисами Дима и Сергей встретились и не смогли сдержать радостных эмоций. Звезды поделились ими с поклонниками, пишет Cosmopolitan.

"Сегодня всё уточнил у Серёжи, много клеветы вокруг… а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и всё понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг!", – написал в Instagram Дима Билан.

Сергей тоже опубликовал снимки с коллегой.

"Кто бы что ни говорил, как бы ни пытался столкнуть нас лбами, мы уже слишком взрослые и опытные и слишком через многое вместе прошли, чтобы верить чужим "разговорам", – заверил Лазарев.