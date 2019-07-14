В Сети появились интимные фото Овечкина

Анастасия Шубская показала романтичные фото с мужем с отдыха в Италии.

Супруги выбрали дял отдыха Тоскану. Вместе с родственниками они покатались на яхте.

Супруга знаменитого хоккеиста поделилась трогательной фотосессией с ним. Анастасия позировала в бикини насыщенного желтого цвета. Александр выбрал яркие голубые шорты, пишет Cosmopolitan.

Влюбленные позировали на фоне красивых пейзажей. На одном из снимков пара нежно целуется.

"Это был чудесный день", – лаконично написала Анастасия в Instagram.

Компанию супругам составили старшие сестры Анастасии, а также их дети. На яхте семейство не только наслаждалось красивыми пейзажами, но и устроило турнир в карты.