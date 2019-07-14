В Сети появились интимные фото Овечкина

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Анастасия Шубская показала романтичные фото с мужем с отдыха в Италии.
Супруги выбрали дял отдыха Тоскану. Вместе с родственниками они покатались на яхте.
Супруга знаменитого хоккеиста поделилась трогательной фотосессией с ним. Анастасия позировала в бикини насыщенного желтого цвета. Александр выбрал яркие голубые шорты, пишет Cosmopolitan.
Влюбленные позировали на фоне красивых пейзажей. На одном из снимков пара нежно целуется.
"Это был чудесный день", – лаконично написала Анастасия в Instagram.
Компанию супругам составили старшие сестры Анастасии, а также их дети. На яхте семейство не только наслаждалось красивыми пейзажами, но и устроило турнир в карты.
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