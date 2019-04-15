В сгоревшей квартире в Карелии нашли труп

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В поселке Харлу вечером 14 апреля произошел пожар в деревянном доме, сообщили в МЧС Карелии.
В 17.15 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Харлу на ул. Заводской, 2. В 18.14 пожар ликвидирован.
Горел 4-квартирный деревянный жилой дом. В результате пожара сгорела одна из квартир.
Было обнаружено тело.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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