В сгоревшей квартире в Карелии нашли труп

В поселке Харлу вечером 14 апреля произошел пожар в деревянном доме, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.15 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Харлу на ул. Заводской, 2. В 18.14 пожар ликвидирован.

Горел 4-квартирный деревянный жилой дом. В результате пожара сгорела одна из квартир.

Было обнаружено тело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.